Lumières et plumes – Michel Bacquet 2021-09-02 – 2021-09-12 Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

Il aborde les étangs de Camargue à la pointe d’un jour de printemps avec une brume matinale qui change à chaque instant : on ne voit rien, mais on devine tout. On aperçoit des couleurs révélées par la lumière dans des plumes, on distingue des formes : les flamants roses apparaissent par magie. Plus tard dans la journée, on peut être surpris par un monde moins paisible avec les combats d’aigrettes ou de hérons cendrés, ou par la sérénité d’oiseaux solitaires.

Le photographe Michel Bacquet plonge les visiteurs dans un monde imaginaire, abstrait en quelque sorte.

