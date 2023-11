Lumières en Seine Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud, 17 novembre 2023, Saint-Cloud.

Du vendredi 17 novembre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h30 à 23h00

.Tout public. payant A partir de 18€

Lumières en Seine revient à partir du vendredi 17 novembre au Parc de Saint-Cloud ! Lumières en Seine vous offre une soirée exceptionnelle et spectaculaire dans un cadre enchanteur tout au long d’un parcours éclairé et revisité où se mêlent la magie des fêtes de fin d’année et la splendeur de l’hiver. Découvrez de nouvelles illuminations pour une expérience inoubliable.

Lumières en Seine reprend ses quartiers au Domaine national de Saint-Cloud pour une troisième édition et vous donne rendez-vous à partir du 17 novembre 2023.

Incontournable des soirées d’hiver depuis 2 ans, l’événement féérique revient avec un parcours totalement inédit pour clôturer l’année 2023 et lancer 2024 de la plus belle des manières : à travers une promenade nocturne de plus de deux kilomètres rythmée par des tableaux, sculptures et autres oeuvres d’art illuminées, plongez en famille ou entre amis dans la magie des fêtes de fin d’année. Pour parfaire ce spectacle sensoriel inoubliable, petits et grands gourmands pourront également profiter de l’ambiance chaleureuse et réconfortante du food court où ils pourront se régaler de boissons chaudes, délices sucrés et salés.

Dès à présent, réservez votre parenthèse enchantée à Lumières en Seine.

Nos animations ont été pensées dans une démarche éco-responsable, apportant une attention toute particulière à leur impact environnemental. Leur installation a été imaginée en étroite collaboration avec les équipes du Domaine national de Saint-Cloud, pour respecter la faune et la flore. Par ailleurs, la quasi-totalité du dispositif lumineux sera constitué d’éclairage LED 100% réutilisable qui permet d’évaluer l’impact par visiteur autour de 0,5 kwh, ce qui correspond par exemple à 1h26 de streaming HD.

Alors que ce soit en famille ou entre amis, laissez-vous transporter dès la tombée de la nuit et vivez sereinement une soirée inoubliable.

Lumières en Seine 2022

Domaine National de Saint-Cloud 1, avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud

