Lumières du Temps Cluny, 18 décembre 2021, Cluny. Lumières du Temps Rue de l’Abbatiale Musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny

2021-12-18 09:30:00 – 2022-05-08 17:00:00 Rue de l’Abbatiale Musée d’art et d’archéologie de Cluny

Une exposition photographique en noir et blanc ! Après avoir été exposée à l'abbaye de La Sauve-Majeure, l'exposition photographique itinérante du Centre des monuments nationaux s'installe au Musée d'art et d'archéologie de Cluny à partir du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 8 mai 2022. L'occasion de découvrir autrement notre patrimoine d'aujourd'hui ! « Lumières du Temps » présente une trentaine de vues en noir et blanc réalisées par six photographes différents évoquant la métamorphose de lieux chargés d'histoire. Ces clichés de photographes contemporains nous offrent l'occasion de porter une vision différente sur notre patrimoine et les monuments qui nous entourent. Découvrez des artistes comme Micheal Kenna, Jean-Christophe Ballot, Thomas Thibaut, Vasco Ascolini, Bogdan Konopka ou encore Pascaline Marre. +33 3 85 59 12 79 http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-MUSEE-D-ART-ET-D-ARCHEOLOGIE

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Rue de l'Abbatiale Musée d'art et d'archéologie de Cluny Ville Cluny lieuville Rue de l'Abbatiale Musée d'art et d'archéologie de Cluny Cluny