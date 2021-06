Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Lumières du soir sur les sommets Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Lumières du soir sur les sommets Mont-Dore, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Mont-Dore. Lumières du soir sur les sommets 2021-07-06 17:45:00 – 2021-07-06 19:15:00 Bureau de tourisme du Mont-Dore Avenue de la Libération

Mont-Dore Puy-de-Dôme EUR Après une montée en téléphérique où vous rejoindrez le point de vue de la gare d’arrivée à 1800m, c’est parti pour une belle randonnée. accueil-otsancy@sancy.com +33 4 73 65 20 21 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

