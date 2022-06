Lumières du Nouveau monde – Ensemble Vedado Orgelet, 28 août 2022, Orgelet.

Lumières du Nouveau monde – Ensemble Vedado

2022-08-28 20:00:00 – 2022-08-28

Orgelet

Jura

Invitation au voyage, à la découverte de ce Nouveau Monde dont l’identité culturelle et musicale s’est forgée à travers de multiples influences. La rencontre de la musique européenne, venue par les colons, et des musiques indigènes et africaines, a progressivement fait émerger les racines mêmes du répertoire latino-américain : un kaléidoscope de rythmes, de mélodies et de couleurs, venant du Pérou, du Guatemala ou de Bolivie, et généreusement portés ici par l’ensemble Vedado, autour du gambiste cubain Ronald Martin Alonso.

saisonsbaroquesdujura@gmail.com

