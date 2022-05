LUMIÈRES DU NORD (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE)

LUMIÈRES DU NORD (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE), 10 juin 2022, . LUMIÈRES DU NORD (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE)

2022-06-10 – 2022-06-10 5 EUR 5 65 Son désir désespéré d’intégrer le monde des hommes a ému des générations de lecteurs et, pour l’amour d’un prince, elle reniera les siens…Cornelius Meister dirige La Petite Sirène. Le conte danois mis en musique par Zemlinsky dialogue avec la puissance rayonnante du Concerto n° 2 de Brahms. Somptueux interprète des répertoires germaniques, le chef se fait le guide d’un voyage en direction du Nord de l’Europe, du Danemark d’Andersen à l’Allemagne de Brahms. Venez assister à ce voyage symphonique ! Son désir désespéré d’intégrer le monde des hommes a ému des générations de lecteurs et, pour l’amour d’un prince, elle reniera les siens…Cornelius Meister dirige La Petite Sirène. Le conte danois mis en musique par Zemlinsky dialogue avec la puissance rayonnante du Concerto n° 2 de Brahms. Somptueux interprète des répertoires germaniques, le chef se fait le guide d’un voyage en direction du Nord de l’Europe, du Danemark d’Andersen à l’Allemagne de Brahms. dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville