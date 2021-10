Rodemack Rodemack Moselle, Rodemack LUMIÈRES D’HIVER – CONTES ET LÉGENDES DU PAYS DE CATTENOM Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack Moselle Rodemack Sur le thème des contes et légendes locales, le public sera invité à déambuler dans le parc pour une balade contemplative d’une heure environ. La scénographie sur-mesure est réalisée par un expert du mapping monumental : Damien Fontaine, 5 fois lauréats du Trophée des Lumières de Lyon dans le cadre de « La Fête des Lumières ». Le point d’orgue se tiendra au niveau du Pavillon des Officiers, dont la façade principale et les remparts proches deviendront un formidable théâtre d’images monumentales. Daniel Ackermann, artiste sculpteur, exposera certaines de ses œuvres.

Parcours simplifié possible pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et poussettes. otcommunautaire@cc-ce.com +33 3 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ OT CCCE dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

lieuville 49.46911#6.23589