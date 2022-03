Lumières ! d’Ellie James Maison Folie Hospice d’Havré, 19 avril 2022, Tourcoing.

le mardi 19 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ Ciné-concert indie-pop (création fév. 2017) ——————————————- – Distribution : Musique & chant : Ellie James, Technique : Loïg Nguyen – Production : L’Armada Productions (35) / Coproduction : Clair Obscur / Festival Travelling (35), AFCA / Festival national du film d’animation de Bruz (35) / Partenaires : Magic Hall, Rennes, L’Ubu – ATM / Rennes (35), Le Grand Logis / Bruz (35) Pour cette première création solo, Ellie James (Bumpkin Island, Mermonte, Mha…) propose une bande-son allant de la pop-sunshine des Beatles à l’indie-Folk de Sujfan Stevens en passant par la musique minimaliste et répétitive de ses pères spirituels PhilipGlass et Steve Reich. En s’entourant d’instruments connus (claviers en tout genre) et d’autres moins (Glockenspiel, Harmonium et Hangdrum), Ellie James compte bien surprendre les spectateurs et intriguer les plus petits. Les quatre courts métrages d’animation choisis gravitent autour d’un thème commun : la lumière. Grâce à leurs univers éthérés, ces films nous plongent dans des rêves éveillés. On nous y conte la création du soleil, la bataille entre le jour et la nuit, et, plus subtilement, on nous laisse apercevoir les rouages & les mécaniques internes qui gouvernent les lois de la Terre.

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



