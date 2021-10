Nantes Chapelle de l'Immaculée Loire-Atlantique, Nantes Lumières de Noël – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lumières de Noël – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Chapelle de l’Immaculée, 18 décembre 2021, Nantes. 2021-12-18

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : non Participation libreEntrée dans la limite des places disponibles Réservation en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr Tous Publics Chaque année les enfants de la Pré-Maîtrise et de la Maîtrise invitent leur public à partager l’esprit de Noël en musique. Grâce aux chants traditionnels et à la créativité des compositeurs de différents pays, ce concert est un moment unique où petits et grands sont invités à chanter et à découvrir une musique festive et chaleureuse au coeur de l’hiver. Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'Immaculée Adresse 6 Rue Malherbe Ville Nantes Age maximum Tous Publics lieuville Chapelle de l'Immaculée Nantes