Lumières de Noël : La patinoire Montbéliard, 27 novembre 2021, Montbéliard.

Lumières de Noël : La patinoire Montbéliard

2021-11-27 – 2022-01-02

Montbéliard Doubs

EUR 4 4 La patinoire, accueille les enfants et leurs familles pour cette 33° édition du marché de noël ! Des soirées musicales et des animations sportives seront proposées au grand public.

À noter la présence de Sabrina Capellini (Holiday on Ice) à l’occasion de l’inauguration de la patinoire le samedi 23 novembre 2019 à 20h.

> Programme :

Samedi 30 novembre de 20h à 22h : soirée fluo

Mercredi 4 décembre de 15 à 17h : animation Mascottes

Samedi 7 décembre de 20h à 21h30 : soirée cracheur de feu

Mercredi 11 décembre de 15h à 17h : animation maquillage et/ou tatoo

Samedi 14 décembre de 20h à 22h : soirée DJ

Mercredi 18 décembre de 15h à 17h : animation sculpteur de ballons

Samedi 21 décembre de 20h à 22h : soirée polaroïd

Samedi 28 décembre de 20h à 22h : soirée cadeaux à gogo

Mercredi 1er janvier de 15h à 17h : journée gourmande

Samedi 4 janvier de 20h à 22h : show laser

> Horaires :

Lundi, mardi, jeudi : 12h-13h30 et 16h45-20h

Mercredi, dimanche : 10h-20h

Vendredi : 12h-13h30 et 16h45-22h

Samedi : 10h-22h.

Pendant les vacances scolaires : Lundi au dimanche : 10h-20h (sauf : le 21 décembre : 10h-22h, et les 25 décembre et 1er janvier de 14h à 20h).

> Tarif : 4€ (à partir de 4 ans).

Possibilité d’acheter vos billets en ligne sur le site http://www.lumieres-de-noel.fr/ dans la rubrique « les incontournables »

Montbéliard

dernière mise à jour : 2021-11-23 par