Lumières de Noël Chapelle de l’Immaculée, 18 décembre 2021, Nantes.

Lumières de Noël

Chapelle de l’Immaculée, le samedi 18 décembre à 16:00

Chaque année les enfants de la Pré-Maîtrise et de la Maîtrise invitent leur public à partager l’esprit de Noël en musique. Grâce aux chants traditionnels et à la créativité des compositeurs de différents pays, ce concert est un moment unique où petits et grands sont invités à chanter et à découvrir une musique festive et chaleureuse au coeur de l’hiver.

Participation Libre / Réservation obligatoire

Noëls populaires et traditionnels à partager en famille

Chapelle de l’Immaculée rue Malherbe Nantes Cathédrale Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:00:00