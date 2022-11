Lumières de Noël : A la rencontre du Père Noël et de Tante Airie

2022-11-26 15:30:00 – 2022-12-24 19:30:00 Venez à la rencontre de Tante Airie et du Père Noël dans les allées du marché de Noël. La Tante Airie est un personnage légendaire du Pays de Montbéliard. Cette bonne fée apporte des friandises aux enfants sages. En fin d’après-midi, retrouvez-la dans sa maison, installée parvis des Droits de l’Homme où elle vous contera son histoire. La Maison du Père Noël. Installée sur la Place Dorian et aménagée autour d’un décor féérique, le Père Noël attend petits et grands dans son chalet. Retrouvez-le également dans les allées du marché de Noël. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

