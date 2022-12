Lumières dans la nuit Brioude Brioude Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Brioude Catégories d’évènement: Brioude

2022-12-21 19:00:00 – 2022-12-21 21:00:00

Place Grégoire de Tours Basilique Saint Julien

Brioude

Haute-Loire Brioude Crèche illuminée

Basilique éclairée à la bougie

Interlude musical à 17h30 – 18h30 -19h30 – 20h30 secretariatparoissebrioude@orange.fr +33 4 71 50 07 78 Place Grégoire de Tours Basilique Saint Julien Brioude

