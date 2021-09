Saint-Priest-d'Andelot Saint-Priest-d'Andelot Allier, Saint-Priest-d'Andelot Lumières d’Andelot ” Soirée Légendes d’Hiver” Saint-Priest-d’Andelot Saint-Priest-d'Andelot Catégories d’évènement: Allier

Saint-Priest-d'Andelot

Lumières d’Andelot ” Soirée Légendes d’Hiver” Saint-Priest-d’Andelot, 17 décembre 2021, Saint-Priest-d'Andelot. Lumières d’Andelot ” Soirée Légendes d’Hiver” 2021-12-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-17

Saint-Priest-d’Andelot Allier Saint-Priest-d’Andelot 19h00 : Restauration sur place.

20h30 : Spectacle tous publics gratuit “La Légende de Yule”. Musiques, contes, spectacle de feu par les Tritons Ripailleurs. +33 4 70 90 03 71 dernière mise à jour : 2021-09-14 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Priest-d'Andelot Autres Lieu Saint-Priest-d'Andelot Adresse Ville Saint-Priest-d'Andelot lieuville 46.07075#3.16466