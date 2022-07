Lumières au Château Saintes-Maries-de-la-Mer, 14 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Lumières au Château

2022-07-14 21:00:00 – 2022-07-14

Le 14 juillet, le Département des Bouches-du-Rhône en partenariat avec Provence Tourisme invite les habitants du territoire à une grande soirée festive, conviviale et gratuite au cœur du domaine départemental du Château d’Avignon aux Saintes-Maries-de-la-Mer.



A partir de 21 heures, le public est invité à découvrir « Lumières au Château », un programme construit autour de plusieurs spectacles « son et lumières », de projections monumentales sur les façades du château et d’installations interactives qui révèleront toute la majesté du Château et de son parc.



– 21h00 : Ouverture des portes

– 22h00 : Début des festivités

A 21h, un spectacle son et lumières projeté sur les façades du Château d’Avignon, qui ouvre exceptionnellement ses portes en 2022.

info@myprovence.fr +33 4 91 13 84 13 https://mpgastronomie.fr/evenements/les-lumieres-au-chateau/

