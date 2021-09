Genève Théâtre le Caveau Genève Lumière Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

Lumière Théâtre le Caveau, 31 mars 2022, Genève. Lumière

du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 1 avril 2022 à Théâtre le Caveau

Lumière est un Longform rythmé par le régisseur qui fera le jour et la nuit tout au long du spectacle. Un lieu et une phrase du public, et il ne faudra pas plus à nos quatre comédien·nes pour démarrer leur histoire. Un spectacle avec une telle surprise de jeu qui démontre clairement au public que tout se crée devant ses yeux. Compagnie Du domaine du possible Avec : Vincent Buclin, Lia Leveillé Mettral, Mitch Morin, Valérie Tacheron

Places disponibles

Spectacle d’improvisation théâtrale Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T22:00:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre le Caveau Adresse Avenue Sainte-Clotilde 9 Ville Genève lieuville Théâtre le Caveau Genève