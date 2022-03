Lumière sur les portraits de la famille Curie faits par C215 Musée Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 14 mai à Musée Curie

C215, street artiste connu pour ses portraits de personnalités réalisés aux pochoirs et à la bombe aérosol sur des supports urbains, a agrémenté les abords du Musée Curie d’œuvres dans la même veine. Pour cette série intitulée « Radium215 », il s’est emparé de l’histoire scientifique à travers la famille Curie et des pionniers de la radioactivité. Cette balade à la lampe torche emmène le.la visiteur.se sur les traces de ces 15 créations disséminées sur les façades du musée et à d’autres endroits – presque cachés parfois ! – dans le jardin Marie Curie. Visite réalisée en collaboration avec École du Louvre Junior Conseil et les élèves de l’École du Louvre.

Entrée libre, sur inscription obligatoire

Visites à la lampe torche dans le jardin et les alentours du musée à la découverte des portraits de la famille Curie signés de C215. Visite commentée par un(e) étudiant(e) de l’Ecole du Louvre Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

