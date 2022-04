Lumière sur les oeuvres “MNR”: Musées Nationaux Récupération Musées des Beaux-Arts, 14 mai 2022 19:00, Blois.

A l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle tapisserie mise en dépôt par le Musée du Louvre, le château vous propose de découvrir le destin des œuvres spoliées durant le Seconde Guerre mondiale.

Après la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées ont retrouvé en Allemagne ou dans les territoires contrôlés par les Allemands, des œuvres et objets d’art provenant de France, dont un grand nombre étaient spoliées à des familles juives. Elles en renvoyèrent 61 000 en France.

Le château de Blois propose une mise en valeur des 15 oeuvres MNR exposées dans le parcours de visite grâce à des cartels spécifiques, panneau explicatif dans la galerie du musée des beaux-arts.

Installé dans le château dès 1843, la création du Musée des Beaux-Arts est officialisée par la municipalité de Blois en 1850. Issue de dons, de dépôts de l’Etat et des achats, sa collection éclectique d’objets d’arts, archéologiques ou ethnologiques évoque l’histoire générale des arts. Cet ensemble composé d’œuvres remarquables du 16e et 17e siècles en lien avec l’histoire du château est installé dans les anciens appartements de l’aîle Louis XII. Aujourd’hui riche de plus de 35 000 pièces, le château est labellisé Musée de France depuis 2003.

https://www.chateaudeblois.fr/2120-le-musee.htm

Installed in the castle in 1843, the creation of the Museum of Fine Arts was formalized by the municipality of Blois in 1850. Its eclectic collection of art, archaeological and ethnological objects, which is the result of donations, state deposits and purchases, evokes the general history of the arts. This ensemble composed of remarkable works from the 16th and 17th centuries in connection with the history of the castle is installed in the old apartments of Aîle Louis XII. Today with more than 35,000 pieces, the castle has been awarded the Musée de France label since 2003.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas encontraron en Alemania o en los territorios controlados por los alemanes obras y objetos de arte procedentes de Francia, muchos de los cuales fueron despojados a familias judías. Enviaron 61.000 a Francia. El castillo de Blois propone una puesta en valor de las 15 obras MNR expuestas en el recorrido de visita gracias a carteles específicos, panel explicativo en la galería del museo de bellas artes.

