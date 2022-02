Lumière sur les oeuvres « MNR »: Musées Nationaux Récupération Musées des Beaux-Arts Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Lumière sur les oeuvres « MNR »: Musées Nationaux Récupération Musées des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Blois. Lumière sur les oeuvres « MNR »: Musées Nationaux Récupération

Musées des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Après la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées ont retrouvé en Allemagne ou dans les territoires contrôlés par les Allemands, des œuvres et objets d’art provenant de France, dont un grand nombre étaient spoliées à des familles juives. Elles en renvoyèrent 61 000 en France. Le château de Blois propose une mise en valeur des 15 oeuvres MNR exposées dans le parcours de visite grâce à des cartels spécifiques, panneau explicatif dans la galerie du musée des beaux-arts. A l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle tapisserie mise en dépôt par le Musée du Louvre, le château vous propose de découvrir le destin des œuvres spoliées durant le Seconde Guerre mondiale. Musées des Beaux-Arts Château Place du Château 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Musées des Beaux-Arts Adresse Château Place du Château 41000 Blois Ville Blois lieuville Musées des Beaux-Arts Blois Departement Loir-et-Cher

Musées des Beaux-Arts Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/

Lumière sur les oeuvres « MNR »: Musées Nationaux Récupération Musées des Beaux-Arts 2022-05-14 was last modified: by Lumière sur les oeuvres « MNR »: Musées Nationaux Récupération Musées des Beaux-Arts Musées des Beaux-Arts 14 mai 2022 Blois Musées des Beaux-Arts Blois

Blois Loir-et-Cher