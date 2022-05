Lumière sur les entreprises disparues Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Le fondateur du Musée des Boissons vous fera voyager dans l’histoire de la région. La création d’une boisson commence par un lieu, une source d’eau, un verger ou autres plantations. Découvrez avec lui, d’anciens sites de fabrications (torréfacteurs, brasseries, distilleries, ….). Le musée présente une collection variée entre biberons, outils de fabrications et mise en bouteilles, accessoires pour la consommation. Découvrez le Maine-et-Loire depuis l’époque des Andégaves à aujourd’hui. Effectivement, le Musée des boissons fait aussi revivre l’évolution de l’homme, de sa culture, de son agriculture, de son patrimoine architectural. Par exemple, pour Angers, nous vous parlerons du port Ayrault ou de l’île des Carmes.

animation gratuite, groupe limité à 10 personnes

En compagnie du créateur du musée, voyagez dans l’histoire locale des boissons, et découvrez la description de certains lieux d’Anjou, du Saumurois, du Choletais. Un aperçue d’objets insolites. Musée des boissons 46 route des ponts-de-cé, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:00:00

