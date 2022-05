Lumière sur les ateliers Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Lumière sur les ateliers Espace Bonnefoy, 13 juin 2022, Toulouse. Lumière sur les ateliers

du lundi 13 juin au samedi 25 juin à Espace Bonnefoy

Exposition ———- **Dans le cadre de Faites des activités ! ** Exposition de valorisation des productions réalisées tout au long de l’année dans les cours d’arts plastiques pour enfants. La soirée vernissage sera l’occasion de découvrir le travail de l’année et de rencontrer les intervenantes du centre. **Vernissage** le mer. 15 juin – 18h30 Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-13T00:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T00:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T23:59:00;2022-06-20T00:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T00:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T00:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T00:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T00:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T00:00:00 2022-06-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Lumière sur les ateliers Espace Bonnefoy 2022-06-13 was last modified: by Lumière sur les ateliers Espace Bonnefoy Espace Bonnefoy 13 juin 2022 Espace Bonnefoy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne