Nouaillé-Maupertuis Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis, Vienne Lumière sur l’abbatiale Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis

Vienne

Lumière sur l’abbatiale Site Abbatial, 18 septembre 2021, Nouaillé-Maupertuis. Lumière sur l’abbatiale

Site Abbatial, le samedi 18 septembre à 20:30

A la tombée du jour, posez un nouveau regard sur le patrimoine de l’ancienne abbaye de Nouaillé : détails architecturaux, décor et mobilier, observés à l’aide du faisceau d’une lampe-torche. Renseignements : Mairie de Nouaillé-Maupertuis 05 49 55 35 69 et [[patrimoine@nouaille.com](mailto:patrimoine@nouaille.com)](mailto:patrimoine@nouaille.com)

Gratuit. Rdv : devant l’église. Réservation souhaitée (25 personnes max.). Se munir de torches individuelles pour les déplacements dans l’église. Animation soumise aux mesures sanitaires en vigueur

Visite nocturne de l’abbatiale Site Abbatial 32-34 rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis, Vienne Autres Lieu Site Abbatial Adresse 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Ville Nouaillé-Maupertuis lieuville Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis