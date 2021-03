GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt LUMIERE ! SO JAZZ Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Ferme de Bel Ebat, le samedi 13 mars à 11:00

Une explosion de danse et de musique à partager entre petit·e·s et grand·e·s. Sur scène, trois complices entrelacent chants, percussions et swing endiablé. Une danse éprise de plaisir du mouvement, débordante d’énergie et de liberté, explose à la lumière du grand jour. Puis, peu à peu, la clarté laisse place aux premières étoiles qui scintillent à l’horizon, un arc-en-ciel naît de l’obscurité, et de l’intérieur de la maison résonne les notes d’un blues, d’une berceuse tout en douceur et en sensualité… C’est dans ce clair-obscur qui délicatement s’installe que la vue s’éclipse au profit de l’ouïe. Quoi de mieux pour savourer la musique que de quitter l’éclatante lumière et de se lover dans un coin d’obscurité ? Un spectacle qui fait l’éloge du plaisir de la danse et rend hommage à l’un des instruments incontournables du jazz : la batterie. La musique glisse dans l’oreille des jeunes enfants avec son swing, son élégance, sa liberté et sa couleur incontournable. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,75€

Danse et musique (dès 1 an) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T11:00:00 2021-03-13T13:00:00

