Lumière Invisible Médiathèque Marguerite Duras Paris, mercredi 5 juin 2024.

Le mercredi 05 juin 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Pièce chorégraphique inspirée des handisports et des valeurs olympiques , dans le cadre du Mois parisien du Handicap

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap, La Fabrique de la Danse

présente Lumière Invisible, une pièce chorégraphique inspirée des

handisports et des valeurs olympiques, qui vient questionner la pratique

de la danse et bousculer nos intuitions en proposant

un voyage sensoriel et relationnel conduit par la confiance.

Mené avec

un groupe de l’association Valentin Haüy, du collège Léon Gambetta et

de l’école élémentaire des Amandiers, ce projet vient bousculer des

habitudes : grandir en apprenant et en ouvrant

de nouvelles perspectives que ce soit pour les chorégraphes, les

danseurs amateurs ou le public. Accompagné·es par 11 chorégraphes, les

100 danseur·euses voyants, non-voyants et malvoyants présenteront une

pièce chorégraphique inédite inspirée des handisports

et des valeurs olympiques ouverte à tous·tes.

En construisant ensemble

l’édifice, les chorégraphes ont apporté leurs univers artistiques et

leurs sensibilités élargissant le champ de recherche et de création de

la danse inclusive. Partenaires essentiels pour

les artistes en scène, la voix et le son viennent guider les pas,

nourrir l’imaginaire et développer une sensibilité auditive

particulière, celle de se comprendre et de se lier. Enfin, les costumes,

à la fois sonores et tactiles, se démultiplient et se transforment

tout au long de la performance par le biais des danseur·ses complétant

ainsi la création.

En partenariat avec la Fabrique de la danse, l’association Valentin Haüy, le collège Léon Gambetta et l’école élémentaire des Amandiers.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020

© Alexandra Marcy Deleporte