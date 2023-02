Lumière Et Outrenoir EGLISE STE THEODORE, 17 mars 2023, MARSEILLE.

Lumière Et Outrenoir EGLISE STE THEODORE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Gratuit pour les moins de 16 an(s) Lorsqu’il s’agit de création, le compositeur lui-même est sans doute le mieux placé pour parler de son œuvre. Laissons donc la parole à Dominique Lièvre : « L‘œuvre de Pierre Soulages accompagne depuis longtemps mon imaginaire de compositeur et l‘envie d‘écrire une pièce pour 12 voix et violoncelle solo s’est imposée à moi comme jadis l’antique dame de Saint-Sernin a dû s’imposer à l’œil de Pierre Soulages. Textures sensuelles, reflets translucides, obsidienne, vie immobile, néolithique lumineux autant de matières qui viennent nourrir mon geste d‘écriture. Associant volontiers Pierre Soulages au Zénon de Marguerite son œuvre résonne en moi comme un véritable « Magnum Opus» .» En contrepoint de cette création, Roland Hayrabedian et Jean-Marc Aymes ont choisi d’aborder un chef-d’œuvre de la polyphonie : la monumentale et magistrale Missa in Illo Tempore de Claudio Monteverdi. Au-delà d’une démonstration de science musicale, le compositeur y démontre l’éloquence de son langage, la vigueur de son style, et la modernité de son esthétique. Entre parcours initiatique et quête poétique l’auteure Kévaly Kheuanesombath a écrit pour l’occasion cinq séquences poétiques qui viennent nourrir et éclairer “Noir lumière et Outrenoir. “ Noir Lumière et Outrenoir – « Hommage à Pierre Soulages », Dominique Lièvre Missa in illo Tempore, Claudio Monteverdi

EGLISE STE THEODORE MARSEILLE 3 rue des Dominicaines Bouches-du-Rhone

