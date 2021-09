Lumière, Espace, Temps Le Grenier à sel, 9 octobre 2021, Avignon.

du samedi 9 octobre au dimanche 19 décembre à Le Grenier à sel

Artiste majeur de la seconde moitié du XXème siècle, Grand prix de la 34e Biennale de Venise en 1968, Nicolas Schöffer fut l’un des précurseurs de l’art cybernétique, des arts électroniques et surtout des rencontres entre disciplines artistiques. Tout en rendant hommage à ce génie visionnaire par la présentation d’un ensemble de films et d’expérimentations visuelles, l’exposition réunit 14 artistes qui perpétuent son héritage, au carrefour des technologies et des sciences. Tous ont en commun une fascination pour cet esprit anticipateur qui trouve une nouvelle actualité à l’heure des cultures numériques : des recherches sur le temps et l’espace via les mouvements de la lumière (Félicie d’Estienne d’Orves, Etienne Rey, Anne-Sarah Le Meur, Adrien Lucca, Olivier Ratsi) aux vibrations cinétiques et expansions de l’oeuvre dans l’espace (Pe Lang, LAb(au), Elias Crespin), des œuvres programmées ou en temps réel (Antoine Schmitt, Maurice Benayoun, Barrat-Barrot, Santiago Torres) à l’interaction entre la l’homme et la machine (Justine Emard, Niko de la Faye).

Entrée libre et gratuite, sans réservation. Visites : Visite guidée les mercredi et samedi à 16h30 (3€ par personne). Visite guidée pour les groupes sur réservation (1 heure /2€ par participant).

14 artistes contemporains en hommage à Nicolas Schöffer. Cybernétique, robotique, interactivité, visions prismatiques, art vidéo et machines à rêver sont au programme de cette sélection.

Le Grenier à sel Avignon Avignon Saint-Jean Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T18:30:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T13:30:00 2021-10-21T18:30:00;2021-10-22T13:30:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-27T13:30:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T18:30:00;2021-10-29T13:30:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T13:30:00 2021-10-30T18:30:00;2021-11-03T13:30:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-04T13:30:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T13:30:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T13:30:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-10T13:30:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-12T13:30:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T13:30:00 2021-11-13T18:30:00;2021-11-17T13:30:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T13:30:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T13:30:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T13:30:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T18:30:00;2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T13:30:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T13:30:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T13:30:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-08T13:30:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T13:30:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T13:30:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T13:30:00 2021-12-11T18:30:00;2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T13:30:00 2021-12-16T18:30:00;2021-12-17T13:30:00 2021-12-17T18:30:00;2021-12-18T13:30:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T13:30:00 2021-12-19T18:30:00