Ambiances sonores – Luc Martinez, Bernard Fort et Fernand Deroussen Les vendredis et samedis soirs du 22 juillet au 14 août Une architecture transformée par la riche matière organique des images projetées, des événements sonores qui surgissent du silence… Les couleurs et les sons se répondent dans l’air du soir.

Projections Lumière de verre – Julien Guiller

Ambiances sonores – Luc Martinez, Bernard Fort et Fernand Deroussen Les vendredis et samedis soirs du 22 juillet au 14 août Une architecture transformée par la riche matière organique des images projetées, des événements sonores qui surgissent du silence… Les couleurs et les sons se répondent dans l'air du soir.

La Lumière de Verre est un procédé inédit d'illumination obtenu à partir d'une diapositive en verre gravée à la main. Véritable œuvre d'art projetée, elle sublime le monument éclairé dans un univers contemplatif, féerique et immersif.

