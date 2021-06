Lumière ! Bruère-Allichamps, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bruère-Allichamps.

Lumière ! 2021-07-23 – 2021-08-14

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps

EUR 5 Projections Lumière de verre – Julien Guiller

Ambiances sonores – Luc Matinez

Profitez des soirées d’été pour pique-niquer dans le parc de l’abbaye puis flânez dans le monument et dans les jardins à la nuit tombée. Découvrez les espaces transformés par des projections lumineuses* et habités par des univers sonores inédits.

*La Lumière de Verre est un procédé inédit d’illumination obtenu à partir d’une diapositive en verre faite à la main. Véritable œuvre d’art projetée, elle sublime les corps éclairés dans un univers contemplatif, féerique et immersif de couleurs, de matières et de textures.

contact@noirlac.fr +33 2 48 62 01 01 https://www.abbayedenoirlac.fr/au-programme/les-evenements/rendez-vous-patrimoine/lumiere/

Abbaye de Noirlac