2022-03-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-21 20:00:00 20:00:00 Eden Cinéma 19, Grand Rue

"Lumière" à l'Eden Cinéma – Journée mondiale de la Poésie

Eden Cinéma, 19 Grand Rue, Fontvieille
21 mars 2022, 18:30-20:00

Fontvieille Avenir Culture vous propose "Lumière", un événement poétique qui s'inscrit dans la Journée mondiale de la poésie initiée par l'Unesco – Projections de photographies et lectures de poèmes à l'Eden cinéma

