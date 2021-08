Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime LUMER Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

LUMER Le 106, 27 octobre 2021, Rouen. LUMER

Le 106, le mercredi 27 octobre à 20:00

L’offensive sonique puissante et jubilatoire de Lumer n’est pas sans rappeler les fondations posées par The Fall ou Joy Division. Le quartet a le cran, l’intégrité et le potentiel pour se hisser au niveau des grands du post-punk d’aujourd’hui tels que Shame, Fontaine D.C. ou Viagra Boys.

Location 13.5 € Guichet 16.5 € Réduit 10.5 € Abonnés 4 €

Punk is not dead ! Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T20:00:00 2021-10-27T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen