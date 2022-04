Lumen Texte Studio-Théâtre de Vitry, 20 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

_Lumen Texte_ est un texte qui prend la parole en son nom. Cette “parole” s’adresse au public. La dramaturgie de l’adresse, au cœur du processus, met en œuvre toutes sortes de liens entre le texte, le spectateur, l’espace, les corps en présence et la temporalité partagée du collectif. En interrogeant les spectateurs sur les possibilités de vivre un moment commun, cette parole raconte des histoires et incite parfois à l’action sans jamais que l’on sache si celle-ci changera le cours de la pièce ou pas… _Lumen Texte_ oscille entre dystopie et utopie dans le rapport qu’il entretient avec le public. Cette performance utilise un vidéo projecteur et un écran. ÉQUIPE ARTISTIQUE Conception et performance : Olivier Boreel et Perrine Mornay Conception logiciel : Sébastien Rouiller Avec l’aide au développement et à la production DICRÉAM / CNC. Résidence au Doc/Paris. Résidence T.U de Nantes. Avec le studio théâtre de Vitry; au CND de Pantin; et au Centre Nationale des Écritures du Spectacle de la Chartreuse

Collectif Impatience – Olivier Boreel et Perrine Mornay

Studio-Théâtre de Vitry 18 avenue de l’Insurrection 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne



