LUMEN TEXTE MAC Val Vitry-sur-Seine, samedi 23 mars 2024.

LUMEN TEXTE COLLECTIF IMPATIENCE – Perrine Mornay Samedi 23 mars, 17h00 MAC Val entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

LUMEN TEXTE est une pièce de théâtre sans acteur, ni actrice et sans bande sonore. C’est une performance pour un vidéo projecteur et un plateau vide. Tout ceci pour proposer une réelle expérience de spectacle. Ici, le texte prend la parole en son nom et joue parfaitement à la lettre. La pièce s’adresse aux spectateurs et spectatrices pour ce qu’ils sont : un groupe de personnes conscientes qui partagent un temps, un espace et une forme de concentration collective. En interrogeant les spectateurs et spectatrices sur les possibilités de vivre un moment commun, LUMEN TEXTE raconte des histoires, fait des blagues et incite parfois à l’action sans jamais que l’on sache si celle-ci changera le cours de la pièce ou pas… Le dispositif d’adresse au public est au cœur du processus et se joue des liens entre texte, espace et corps en présence. À la fois primitif et futuriste, LUMEN TEXTE montre que les choses intellectuelles peuvent devenir sensibles, tactiles, olfactives et drôles.

MAC Val Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine

