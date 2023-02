Lumen Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lumen 36 Montée Antoine Castejon PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-03-05 15:30:00

EUR 5 12

Bouches-du-Rhône EUR 5 12 “Lumen”, lumière en latin, réunit des créations musicales soigneusement choisies par Vincent Beer-Demander et Christelle Abinasr.



Si la plupart de ces compositions écrites entre 1975 et 2021 constituent un vibrant hommage à la Méditerranée, d’autres comme la Passacaille et Toccata de Pierick Houdy ou la Fantasia de Daniel Hue, s’illustrent par la recherche de couleurs et la limpide clarté du discours musical créant ainsi un jeu de miroir avec les créations des très méditerranéens Christian Gaubert, Marc Eychenne, Naji Hakim, Abdel Rahman el Bacha ou Vincent Beer-Demander.



Pianiste éblouissante formée au CNSM de Paris et chambriste exceptionnelle, Christelle Abinasr tisse ici l’écrin idéal à la virevoltante mandoline de Vincent Beer-Demander dont une grande partie des œuvres présentes sur cet album lui sont dédiées.



