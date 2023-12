Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » LUMEN Gif-sur-Yvette, 5 février 2024 13:00, Gif-sur-Yvette.

Workshop DIP « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu », le 5 février 2024

Découvrir des initiatives ludopédagogiques et échanger avec des collègues impliqués dans ce type d’approches, c’est ce que vous propose la DIP lors de ce rendez-vous, le 5 février 2024 de 14h00 à 17h00.

La ludopédagogie occupe une place croissante dans les pratiques actuelles d’enseignement. Si elle peut parfois être perçue comme un phénomène de mode, cette modalité d’apprentissage a pourtant déjà largement montré son intérêt dans l’acquisition des connaissances et des compétences.

Le terme très général de ludopédagogie regroupe en fait des pratiques très diversifiées qui peuvent être regroupées en deux grandes catégories selon l’intention pédagogique :

– Il peut s’agir de mettre en place de nouvelles modalités d’apprentissage et/ou d’évaluation en vue de contourner des difficultés rencontrées par les apprenants ou de leur proposer des activités personnalisées. Il peut ainsi s’agir de dispositifs de remédiation, d’auto-formation ou d’auto-positionnement par exemple. Dans cette catégorie, le ressort ludique est en général fortement mis en avant et on va y retrouver les jeux de société au sens large, les escape games ou un certain nombre de jeux numériques.

– Il peut s’agir de permettre à l’apprenant de tester ses connaissances et ses compétences dans des situations les plus proches possibles du monde professionnel. La dimension ludique, même si elle est présente au travers de la scénarisation, n’est alors pas le ressort recherché. Dans cette catégorie, l’immersion dans une situation réelle est la motivation principale et on y retrouve les jeux de rôles et de simulation.

L’atelier proposé est consacré à l’illustration de ces deux grandes catégories, au travers d’initiatives développées au sein de l’Université Paris-Saclay. Suivant un format volontairement court d’une demi-journée, l’objectif est de favoriser les échanges entre participants en proposant un large éventail de dispositifs ludopédagogiques.

Réservez dès maintenant votre après-midi du lundi 5 février 2024 et venez vous informer et échanger autour de cette pratique d’apprentissage en plein essor.

Inscription possible jusqu’au 30 janvier 2024 : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=163815

LUMEN 8 Avenue des sciences 91190 Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-05T14:00:00+01:00 – 2024-02-05T17:00:00+01:00

DIP Innovation pédagogique