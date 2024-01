Atelier danse Nuits de la lecture Lumen Gif-sur-Yvette, mercredi 17 janvier 2024.

Atelier danse Nuits de la lecture Dans le cadre des Nuits de la lecture sur le thème du corps, venez partager une séance de danse et pratique somatique

accompagnée au piano. Mercredi 17 janvier, 13h00 Lumen gratuit sur inscription

Début : 2024-01-17T13:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T13:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Avec Laurence Bertagnol, danseuse et chorégraphe et Catherine Cheyssial,

musicienne et compositrice

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/nuit-de-la-lecture-au-lumen-universite-paris-saclay-v1yww04v »}]