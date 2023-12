Le design en action(s) : donner corps à l’intelligence artificielle Lumen Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Le design en action(s) : donner corps à l’intelligence artificielle Lumen Gif-sur-Yvette, 21 décembre 2023 13:00, Gif-sur-Yvette. Le design en action(s) : donner corps à l’intelligence artificielle Jeudi 21 décembre, 14h00 Lumen Gratuit pour tous. Inscription obligatoire pour participer en ligne. À travers ce cas concret, découvrez comment le design, en rendant tangibles des technologies complexes, peut faire le pont entre la recherche et des applications pratiques.

Lors de cette rencontre, vous découvrirez les coulisses de ce projet mêlant design de produit, d’interface et d’expérience utilisateur : Les défis rencontrés pour matérialiser PyRAT en une application web ergonomique

Les solutions innovantes imaginées avec le CEA-List

Le prototypage d’une interface et d’un contrôleur physique pour explorer des scénarios d’usage ‍

À PROPOS DU CYCLE « LE DESIGN EN ACTION(S) »

Ces rencontres sont des instants privilégiés pour découvrir le rôle crucial du design dans des projets de recherche de pointe menés à Paris-Saclay. Lors de ces échanges avec des designers, vous découvrirez les défis relevés et les solutions créatives déployées pour transformer des concepts innovants en réalisations tangibles. Le tout ponctué de temps de questions-réponses pour satisfaire la curiosité de chacun !

Les projets présentés ont tous été coordonnés par le Design Spot, dans le cadre de sa mission d’accompagnement au design. INFORMATIONS PRATIQUES

Cet événement aura lieu au Lumen (plateau de Saclay) et sera retransmis en direct. Participer à distance : inscription requise pour obtenir le lien de connexion. Participer sur site : inscription non obligatoire mais conseillée pour garantir votre place. Infos et inscription Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette

