Atelier : C’est quoi le design ? Lumen Gif-sur-Yvette, 30 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Atelier : C’est quoi le design ? Jeudi 30 novembre, 14h00 Lumen Gratuit sur inscription

Animé par Yoann Montenot, designer et chargé de projets au Design Spot, cet atelier vous permettra, dans un cadre convivial et participatif, d’élargir vos connaissances du design et de mesurer l’intérêt d’y recourir dans vos projets. Vous découvrirez les différentes facettes du métier et remettrez en question les notions préconçues. Vous comprendrez comment le designer peut être un acteur majeur dans les différentes phases de conception des objets et expériences (produits, interfaces, services, espaces…).

➡️ Gratuit sur inscription

➡️ Ouvert à tous

➡️ Au Lumen, le nouveau lieu de vie du plateau de Saclay

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

