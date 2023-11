Soirée thématique « Chercheurs en exil » Lumen Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Soirée thématique « Chercheurs en exil » Lumen Gif-sur-Yvette, 21 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. Soirée thématique « Chercheurs en exil » Mardi 21 novembre, 18h00 Lumen Sur inscription A l’occasion du vernissage de l’exposition Poser pour la liberté, le Pôle accueil international de la Direction des relations internationales et européennes organise une soirée d’échanges. Avec la participation du Collège de France, du Réseau MeNS (migrants dans l’enseignement supérieur), de Chercheurs en exil accueillis dans le cadre du Programme PAUSE , de Caroline Moine du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (UVSQ) et Nina Sahraoui du Laboratoire printemps (UVSQ , UPSaclay,CNRS) Soirée animée par Pascale Laborier, Commissaire de l’exposition « Poser pour la liberté », Première Vice-présidente Université Paris Lumières, Professeure de science politique. Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/RIUPSACLAY/Soireethematiquechercheursenexil21nov/questionnaire.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

