Gif-sur-Yvette Déambulation théâtrale – Sous les jupes des femmes Lumen Gif-sur-Yvette, 16 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. Déambulation théâtrale – Sous les jupes des femmes Jeudi 16 novembre, 13h00 Lumen Des textes malicieux et subversifs sur les rapports homme/femme sous des jupes de femmes… L’espace de quelques minutes, venez découvrir comment l’amour doit être l’amour de l’Autre comme un autre soi-même, comment les femmes ont le droit d’être savantes, comment la figure emblématique d’Alice (un texte de Mohamed Kacimi) libère l’imaginaire féminin …

Mise en scène : Isabelle Starkier

En déambulation dans le Lumen, de 13h à 16h Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

