Exposition « Poser pour la liberté » – Portraits de scientifiques en exil Lumen Gif-sur-Yvette, 10 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Exposition « Poser pour la liberté » – Portraits de scientifiques en exil 10 novembre – 22 décembre Lumen Entrée libre

L’exposition Poser pour la Liberté / Standing for Freedom est le résultat du projet photographique RESTRICA (Regards sur les exils scientifiques contraints d’hier et d’aujourd’hui), initié en 2018, par l’universitaire Pascale Laborier avec Pierre-Jérôme Adjedj, photographe français installé à Berlin, avec le soutien du programme PAUSE et d’Open Society Fondation.

En trois ans, 51 portraits de chercheurs et scientifiques en exil, mais aussi d’accueillants ont été réalisés. 15 d’entre eux figurent dans l’exposition, dont le parcours est scandé en quatre thèmes autour de l’exil. La majorité des autres portraits est visible dans une vidéo dans l’exposition.

Plus d’informations sur le site www.poserpourlaliberte.fr

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.poserpourlaliberte.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T08:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

2023-12-22T08:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00