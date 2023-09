Vie et mort d’une bulle de savon Lumen Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Vie et mort d’une bulle de savon Lumen Gif-sur-Yvette, 9 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. Vie et mort d’une bulle de savon Jeudi 9 novembre, 12h30 Lumen Entrée sur inscription Qui n’a jamais été fasciné par une bulle de savon ? Petits ou grands, en les soufflant ou en les éclatant, les bulles ont toujours été sources de curiosité. Celles-ci sont aussi à l’origine de questions de recherche : Comment forment-elles une mousse ? Comment éclatent-elles ?

Emmanuelle Rio, professeure de physique à l’Université Paris-Saclay, Frédéric Restagno, directeur de recherche au CNRS et Slash Bubbles, répondront à ces questions lors d’une conférence ludique et scientifique. Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enquetes-sphinx.universite-paris-saclay.fr/ArtsCulture/inscription-CURIOSITas/plateforme_usagers.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T12:30:00+01:00 – 2023-11-09T14:00:00+01:00

2023-11-09T12:30:00+01:00 – 2023-11-09T14:00:00+01:00 rencontre conférence Serge Guichard Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Lumen Adresse 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville Lumen Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.711868;2.163113

Lumen Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/