Bifurcations quantiques – Une conférence à choix multiples

Gif-sur-Yvette Bifurcations quantiques – Une conférence à choix multiples Lumen Gif-sur-Yvette, 17 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. Bifurcations quantiques – Une conférence à choix multiples Mardi 17 octobre, 18h30 Lumen Sur inscription Le physicien Julien Bobroff manipulera en direct des images, des découpages et des dessins conçus avec une graphiste pour vous montrer à quoi la quantique ressemble vraiment. Vous devrez voter plusieurs fois pour choisir vers où va la conférence.

Cent huit chemins possibles, on a calculé… Lequel sera le vôtre ? Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

