Balade au cœur de la physique quantique 6 octobre – 5 novembre Lumen Entrée libre

Le GR Quantique est un parcours de découverte de la physique quantique. Depuis plus de 100 ans, cette branche de la physique étudie les lois du monde à toute petite échelle. En suivant le sentier, vous découvrirez ses étonnantes propriétés.

Laissez-vous guider à travers cet étrange univers, imaginé par une collaboration entre scientifiques, designers et artistes. Leur objectif commun: rendre la quantique accessible, palpable et belle !

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T08:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00

Physique

La Physique Autrement