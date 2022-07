LUMA : Rencontre avec Viviane Sassen & Emanuele Coccia : Alchimie Moderne Arles, 8 juillet 2022, Arles.

LUMA : Rencontre avec Viviane Sassen & Emanuele Coccia : Alchimie Moderne

Auditorium, Niveau 1 de La Tour LUMA Arles, La Tour, 35 avenue Victor Hugo Arles

2022-07-08 11:00:00 – 2022-07-08 12:30:00

LUMA Arles, La Tour, 35 avenue Victor Hugo Auditorium, Niveau 1 de La Tour

Arles

Bouches-du-Rhône

Alchimie moderne est née de la rencontre entre Viviane Sassen et Emanuele Coccia.

Ces deux figures majeures de la photographie et de la philosophie tissent ensemble un dialogue constitué de mots et d’images, enraciné dans le territoire champenois, et ancré dans les inspirations d’art et de nature de la Maison Perrier-Jouët.



Dans cet ouvrage, une série de 80 photographies et un essai se croisent et s’unissent pour offrir un émerveillement neuf sur la puissance créatrice de la matière au sein du vivant. Les photographies et les mots, l’histoire de la Terre et l’histoire de la création, l’esprit et la matière, se mêlent, se confondent, se superposent et produisent un art infini pouvant prendre mille formes, une alchimie moderne qui bouleverse le regard et l’esprit.



À cette occasion, LUMA Arles recevra Viviane Sassen et Emanuele Coccia pour une discussion suivie d’une signature de livres, le vendredi 8 juillet à 11h00.



Déroulé :

11h00 : Accueil

11h10 : Discussion animée par David Desrimais (JBE Books)

11h55-12h10 : Questions/réponses

12h10-12h30 : Signature de livres par les artistes

LUMA Arles recevra Viviane Sassen et Emanuele Coccia pour une discussion suivie d’une signature de livres, le vendredi 8 juillet à 11h00.

reservation@luma-arles.org +33 4 65 88 10 00 https://www.luma.org/shop/details.html?product=62b9b4de4d54a47efe4459a1

LUMA Arles, La Tour, 35 avenue Victor Hugo Auditorium, Niveau 1 de La Tour Arles

