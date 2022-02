LUMA / Projections nocturnes : The Clock de Christian Marclay Parc des Ateliers Luma Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

### L’installation de Christian Marclay est visible jusqu’au dimanche 20 mars, alors le temps est compté ! _The Clock_ de Christian Marclay est une œuvre audiovisuelle d’une durée de 24 heures. Spectaculaire, hypnotique, ce sont des milliers d’extraits de films, puisés dans toute l’histoire du cinéma pour composer cette mécanique qui indique l’heure en temps réel. Cette horloge cinématographique où les minutes sont rythmées avec précision par un siècle de cinéma, a été présentée pour la première fois lors de la 54ème Biennale de Venise, en 2011, où Christian Marclay s’est vu décerner le Lion d’Or du meilleur artiste. **Où manger ?** À l’occasion des nocturnes du 4 et 5 mars, Le Réfectoire et le Café du Parc proposeront une [offre de restauration spéciale](https://www.luma.org/arles/nous-rendre-visite/se-restaurer-au-parc-des-ateliers/food-nocturnes-the-clock.html). **Informations pratiques :** _The Clock_ est également accessible pendant les horaires de visite de La Tour de 10h à 18h jusqu’au 20 mars 2022. Des places seront disponibles sur place le soir même (dans la limite des places disponibles).

Vendredi 4 et samedi 5 mars de 19h à 8h, embarquez pour un voyage à travers le temps avec le chef d’œuvre de Christian Marclay : The Clock. Parc des Ateliers Luma Arles 33 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

