LUMA participe à la Nuit européenne des musées Arles, 14 mai 2022, Arles.

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 00:00:00

Arles Bouches-du-Rhône

Programme du samedi 14 mai :



Visite libre ⎢de 18:00 à minuit

Découvrez les expositions temporaires et installations permanentes situées dans les bâtiments historiques et le parc paysager jusqu’à 21h00 et dans La Tour jusqu’à minuit.

Réservation en amont conseillée. Possibilité de réserver sur place, dans la limite des créneaux disponibles.



Chasse aux trésors : les matériaux de La Tour ⎢de 19:00 à 19:45

Explorez en famille les matériaux créés pour La Tour.

Activité pour jeune public accompagnés par des adultes. De 6 à 12 ans. 15 participants maximum. Durée : 45 minutes.

Réservation obligatoire.



La chronique des médiateurs ⎢de 19:30 à 22:00

Laissez-vous guider par nos médiateurs grâce à des chroniques thématiques sur les œuvres, l’architecture ou l’art contemporain.

Activité ouverte à tous avec le billet d’entrée. Nouvelle chronique toutes les 30 minutes.



Se restaurer sur le Parc des Ateliers ⎢de 19:00 à 22:00

À l’occasion de cette nocturne, le Drum Café sera ouvert dès 19:00. Réservations conseillées.

Le Café du Parc et la Terrasse des Forges fermeront à 22 heures. Sans réservation.

Le samedi 14 mai, LUMA Arles ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à minuit. Chasse aux trésors, expositions, installations : chacun trouvera de quoi s’émerveiller, s’inspirer et échanger !

info@luma-arles.org +33 4 65 88 10 00 https://www.luma.org/shop/details.html?product=626bfae34d54a47efe445995

Arles

