Luma Days #5 Arles

Bouches-du-Rhône

Luma Days #5 2021-09-16 – 2021-09-18 Luma Arles – Parc des ateliers 33, avenue Victor Hugo

Arles Bouches-du-Rhône Sous le titre Recomposer: Itinéraires pour des mondes possibles, l’édition 2021 des Luma Days propose une réflexion sur des manières de naviguer et tracer des trajectoires au sein de réalités changeantes. Qu’il s’agisse des manières de repenser les habitats de chacun, d’utiliser des ressources ou encore de réarticuler des façons d’agir ensemble.



Programme :

Jeudi 16 septembre 2021

Recomposer avec quelles ressources

Participants : Experts et professionnels invités

Format : ateliers / conférences



Vendredi 17 septembre 2021

Recomposer la transmission des savoirs

Participants : Ouverts à tous

Format : conférences / table rondes



Samedi 18 septembre 2021

Recomposer des mondes pluriels

Participants : Ouverts à tous

En septembre 2021, Luma Arles vous convie à une série d'ateliers, de conférences et de conversations dans le cadre de son forum permanent d'art et d'idées, les Luma Days. info@lumafoundation.org +33 4 90 47 76 17 http://www.luma-arles.org/



Luma Arles - Parc des ateliers 33, avenue Victor Hugo