du jeudi 14 avril au dimanche 1 janvier 2023

_The Impermanent Display II_ est la deuxième d’une série d’expositions autour de la collection Maja Hoffmann / Fondation LUMA. Elle présente une série d’œuvres s’intéressant à des parties invisibles du monde, notamment des représentations d’environnements naturels et d’espèces animales. Elle propose des œuvres ayant une dimension politique et des préoccupations touchant aux récentes transformations sociales à travers un engagement autour des politiques raciales. L’exposition examine également différents modes de production, des expériences scientifiques aux actions performatives, diverses techniques de peinture et de photographie, ainsi que l’inclusion d’espèces animales vivantes. _The Impermanent Display II_ nous invite à réfléchir aux notions de transformation abordées dans le travail des artistes : à la recherche du changement, en réponse aux évolutions sociales et politiques, ou à travers un engagement vis-à-vis des différents modes d’appartenance à notre environnement et à l’espace que nous occupons.

Entrée libre sur réservation

Judy Chicago, Tacita Dean, Trisha Donnelly, Ólafur Elíasson, Carsten Höller, Joan Jonas, Precious Okoyomon, Laura Owens, Philippe Parreno, Sigmar Polke, Tavares Strachan, Sturtevant

Parc des Ateliers Luma Arles
33 avenue Victor Hugo 13200 Arles

