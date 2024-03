LUMA Arles / Projection du film « Les bêtes du sud sauvage » Auditorium de LUMA Arles Pont-de-Crau, samedi 30 mars 2024.

LUMA Arles / Projection du film « Les bêtes du sud sauvage » Le dernier week-end de chaque mois d’octobre à mars, LUMA Arles organise une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation. Samedi 30 mars, 16h00 Auditorium de LUMA Arles Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Samedi 30 mars à 16h00

Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin

États-Unis | 2012 | 1h32

Sous-titré en français

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

Une discussion aura lieu à la suite de la projection.

Bande-annonce

Auditorium de LUMA Arles 35 avenue de Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.luma.org/shop/details.html?product=65cf1ad5ab4b52500ad55c24 »}] [{« data »: {« author »: « Pathu00e9 France », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Bu00eates du sud sauvage (Beasts of the Southern Wild) – Bande Annonce (VOST)nSu00e9lection Un Certain Regard du festival de Cannes 2012nnUn film de Benh Zeitlinnavec Quvenzhanu00e9 Wallis, Dwight HenrynnPour plus d’informations sur Les Bu00eates du sud sauvage (Beasts of the Southern Wild)ou ru00e9server vos billets pour le film, rendez vous sur http://www.cinemasgaumontpathe.com/nouveau/films/les-betes-du-sud-sauvage/nnL’histoire de Les Bu00eates du sud sauvage (Beasts of the Southern Wild) nLa vie d’une petite fille est radicalement transformu00e9e quand son pu00e8re est victime d’une u00e9trange maladie, alors mu00eame que le monde subit un du00e9clin brutal. La hausse des tempu00e9ratures entraine une montu00e9e des eaux et libu00e8re des cru00e9atures pru00e9historiques. L’enfant du00e9cide alors de partir u00e0 la recherche de sa mu00e8re. », « type »: « video », « title »: « Les Bu00eates du Sud Sauvage – Bande Annonce (VOST) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_V3qaiaWbHU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_V3qaiaWbHU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCg_qIVjF6j-CGkvEum6Vt9g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_V3qaiaWbHU »}]

cinema gratuit