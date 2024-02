LUMA Arles / Projection du film « L’argent du charbon » La Tour, 1er étage, Auditorium Arles, samedi 24 février 2024.

LUMA Arles / Projection du film « L'argent du charbon » La Tour, 1er étage, Auditorium Arles

Le dernier week-end de chaque mois d’octobre à mars, LUMA Arles organise une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation.

Samedi 24 février à 17h00

L’argent du charbon de Wang Bing

Chine | 2009 | 53 minutes

Sous-titré en français



Sur la route du charbon, qui va des mines du Shaanxi au grand port de Tianjin, en Chine du Nord, des chauffeurs au volant de camions de cent tonnes chargés jusqu’à la gueule font la noria, de nuit et de jour.



Au bord de la route prostituées, flics, rançonneurs à la petite semaine, garagistes, mécaniciens. Les chauffeurs roulent à travers montagnes et plaines et échappent de peu aux accidents. Ils s’enivrent la nuit en vitesse avec quelques filles, n’ont pas le temps de dormir et se retrouvent au port pour vendre leur chargement contre une poignée de yuans. Ils repartent aussitôt vers la mine, réconfortés par les conversations au téléphone portable avec leurs épouses qui vivent dans des masures disséminées au bord de la route.



À la suite de la projection, une discussion aura lieu avec Nicolas Truong, journaliste au Monde et Elio Della Noce, chargé d’enseignement en études cinématographiques à l’Université d’Aix-Marseille, modérée par Martin Guinard, curateur à LUMA Arles et Salma Mochtari, chargée de recherche à LUMA Arles. .

Début : 2024-02-24 17:00:00

fin : 2024-02-24 19:00:00

La Tour, 1er étage, Auditorium LUMA Arles, 35 avenue Victor Hugo

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@luma-arles.org

